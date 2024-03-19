Неанонсований Moto G64 5G з’явився в Google Play Console: характеристики — Finance.ua

Неанонсований Moto G64 5G з’явився в Google Play Console: характеристики Сьогодні 02:35 — Фондовий ринок

Неанонсований Moto G64 5G з’явився в Google Play Console: характеристики

Останнім часом Motorola збагачує своє портфоліо смартфонів, зокрема сімейство Moto G, представивши Moto G Power 5G (2024) та Moto G (2024).

Компанія також дражнить своїми майбутніми пристроями Edge 50 Pro та Edge 50 Fusion, які можуть бути представлені вже 3 квітня. Тим часом ще один пристрій Moto G, схоже, прокладає собі шлях на ринок, ймовірно, без особливих фанфар.

Motorola Moto G64 5G нещодавно був помічений на консолі Google Play разом з деякими важливими деталями. Судячи з усього, він буде працювати на чипсеті MediaTek Dimensity 7020 — 5G, 6-нм чіпі з 2023 року, який, по суті, є ребрендингом Dimensity 930. Він має два ядра Cortex-A78 з тактовою частотою до 2,2 ГГц і ще шість ядер Cortex-A55 з тактовою частотою до 2,0 ГГц, а також графічний процесор IMG BXM-8−256. В Google Play Console є два варіанти Moto G64y — з 8 ГБ оперативної пам’яті та 12 ГБ.

Ми не знаємо діагоналі дисплея, але знаємо його роздільну здатність FullHD+ 1080×2400 пікселів і заявлену щільність пікселів 400 ppi. З доданого зображення пристрою ми також бачимо, що в дисплеї є отвір для селфі-камери. Кнопки регулювання гучності й ввімкнення також розташовані на правій грані телефону.

Варто зазначити, що пару днів тому, ймовірний Moto G64y 5G з точно такими ж характеристиками також був помічений на консолі Google Play, але більше там не з’являється. Можливо, список був відредагований, щоб відобразити нову назву пристрою. Ще належить побачити, чим ця нова модель відрізнятиметься від тогорічного Moto G54, який здається дуже схожим.

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