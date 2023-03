Не робили 15 років: банкам США доведеться підвищувати ставки за депозитами — Finance.ua

Не робили 15 років: банкам США доведеться підвищувати ставки за депозитами Сьогодні 12:47 — Кредит&Депозит

Американські банки змушені робити те, чого вони не робили вже 15 років: боротися за депозити, адже після кількох років отримання мізерних відсотків вкладники відкривають для себе вигідніші варіанти, такі як казначейські рахунки та фонди грошових ринків, у міру того, як Федеральна резервна система підвищує базові відсоткові ставки.

Як пише Bloomberg, це зрушення настільки явне, що торік комерційні банківські депозити впали вперше з 1948 року, оскільки чисті зняття склали 278 мільярдів доларів, згідно з даними Федеральної корпорації зі страхування вкладів.

Щоб зупинити відтік депозитів, банки нарешті почали піднімати свої ставки з вкрай низьких рівнів, особливо за депозитними сертифікатами (CDs).



Понад десяток американських банків, включаючи Capital One Financial Inc., тепер пропонують річну відсоткову прибутковість у 5% на CDs строком близько року, що було неможливо уявити два роки тому.

Навіть великі банки відчувають тиск. У Wells Fargo & Co. CDs строком на 11 місяців тепер приносять 4%.

Зростання відсоткових ставок на CDs та інші банківські депозити виявилося вигідним для споживачів та бізнесу, але стало дорогою ціною для американської банківської галузі, яка готується до уповільнення кредитування та більшого списання боргів, каже аналітик Barclays Plc Джейсон Голдберг.

А для дрібних регіональних та комерційних банків втрата депозитів може бути серйозною і значно впливати на прибуток.

Найбільші банки можуть дозволити собі повільне підвищення ставок просто тому, що вони все ще мають відносно високий рівень депозитів.

Загалом, середня ставка за річним CDs у Штатах становить приблизно 1,5%. Це на 0,25% більше, ніж за тиждень до того, як ФРС почала підвищувати ставки рік тому, але все ще значно нижче від рівня інфляції.

Проте банки зазнають дедалі більшого тиску щодо збільшення ставок, що підвищить вартість фондування і знизить розмір прибутку.

За даними Barclays, середній банк із великою капіталізацією може очікувати, що зростання чистого відсоткового доходу, показника прибутку від кредитування, сповільниться до 11% цього року з 22% минулого року.

Для вкладників депозитні сертифікати популярні, тому що вони зазвичай пропонують найвищі ставки. Для банків це спосіб заблокувати фінансування на певний період, на відміну від розрахункових або ощадних рахунків.

Зростання ставок за депозитними сертифікатами призвело до величезного зростання продажів продукту: загальний обсяг CDs склав 1,7 трлн доларів у банківській індустрії США у четвертому кварталі, порівняно з 1,49 трлн доларів у третьому.

За даними S&P, це найбільше квартальне зростання за принаймні два десятиліття.

«Гроші справді прокинулися наприкінці літа — банки відчули необхідність отримати фінансування у великому обсязі», — сказав аналітик S&P Global Натан Стоволл.

Депозитні сертифікати — це лише один із способів фінансування банками самих себе, але витрати на фінансування в цілому зростають у міру того, як Федеральна резервна система підвищує ставки.

Тиск також очевидний на ринку федеральних фондів, де банки кредитують один одного на короткі строки.

Ставки там зросли до максимуму з листопада 2007 року, а обсяг торгів сягнув семирічного максимуму.

