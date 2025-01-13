Не пропустіть: Найкращі криптовалюти для накопичення під час січневого спаду ринку — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Не пропустіть: Найкращі криптовалюти для накопичення під час січневого спаду ринку Сьогодні 13:10 — Криптовалюта

Не пропустіть: Найкращі криптовалюти для накопичення під час січневого спаду ринку

Поки ринок переживає спад у січні, відкривається можливість для придбання перспективних криптовалют за нижчими цінами. Деякі цифрові активи можуть значно зрости та стати цінним доповненням до вашого портфеля під час цього спаду. Дізнайтеся, які активи можуть принести вигоду при купівлі зараз і підготуватися до зростання, коли ринок відновиться.

Перемога Трампа спричинила хаос на крипторинку: мем-монета $XYZ готова злетіти на 99,900%!

Перемога Дональда Трампа на виборах викликала тектоничний зсув на крипторинку, запустивши безпрецедентний буллран. Поки великі монети повільно зростають з двозначними показниками, мем-монети виходять на передній план.

Різкий ріст PNUT на 4500%? Вибух FRED на 6000%? Це вже історія. Ці монети не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів, які боялися втратити можливість, з втратами. Але ринок не чекає на слабких — новий титан з’явився, щоб переписати рекорди прибутковості та злетіти на неймовірні 99,900%!

$XYZ вступає в гру, щоб подолати легенди мем-монет

Познайомтеся з $XYZ — першою спортивною мем-монетою для справжніх криптоентузіастів, які прагнуть 1000-кратного прибутку. Це токен для тих, хто любить азарт змагань.

Коли Трамп бере управління, крипторинок готовий вибухнути. Конкуренція стає жорсткішою, і виживуть лише найсильніші токени. Час забути про старі й слабкі мем-монети — настав час справжніх лідерів.

$XYZ уже показує результати, навіть не вийшовши на ринок

Передпродаж $XYZ у розпалі, пропонуючи доступ до токена за спеціальною ціною перед лістингом:

Стартова ціна: $0.0001

$0.0001 Поточна ціна: $0.1 333

$0.1 333 За кілька місяців $XYZ уже виріс більш ніж на 1330%!

Наступний етап: $0.002 (+66% росту)

$0.002 (+66% росту) Цільова ціна: $0.1

Біткоїн (BTC)

Біткоїн за останній тиждень і місяць впав на 1.89% і 1.98% відповідно. Попри це, за пів року він виріс на 61.15%. Торгуючись у діапазоні $93,442-$101,009, Біткоїн залишається в центрі уваги інвесторів.

Технічні показники змішані. 10-денна SMA ($94,177) нижче 100-денної SMA ($96,788), що вказує на короткостроковий ведмежий тренд. Проте RSI на рівні 62.49 близький до зони перекупленості, а MACD на рівні 220.22 показує позитивний імпульс.

TRON (TRX)

TRON (TRX) зазнав коливань ціни: за тиждень він впав на 8.52%, за місяць — на 9.94%. Проте за пів року він зріс на 74.17%.

Cardano (ADA)

ADA демонструє змішані результати: за тиждень його ціна знизилася на 0.83%, за місяць — на 6.74%, але за пів року вона зросла на вражаючі 115.84%.

Avalanche (AVAX)

AVAX останніми днями демонстрував значні зміни. За тиждень ціна впала на 4.43%, за місяць — на 15.91%. Проте за шість місяців вона зросла на 44.91%.

Висновок

BTC, TRX, ADA і AVAX є перспективними, але XYZVerse (XYZ), перша спортивна мем-монета, створює спільноту фанатів і націлена на видатне зростання.

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