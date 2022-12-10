Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць — Finance.ua

Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць Сьогодні 04:14 — Фондовий ринок

Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць

PepsiCo почала звільняти співробітників своєї штаб-квартири на Півночі Америки. Це свідчить про те, що «затягувати паски» почали не лише великі технологічні компанії та світові медіа, а й інші галузі бізнесу.

За даними джерел The Wall Street Journal, продуктова компанія має намір ліквідувати сотні робочих місць. Це, зокрема, пов’язано з погіршенням макроекономічних показників та зростаючими витратами на виробництво.

Зазначається, що масові скорочення стосуватимуться не лише північноамериканського бізнесу компанії з виробництва напоїв у Перчейзі, штат Нью-Йорк. Так, Pepsi також має намір ліквідувати робочі місця у підрозділі з виробництва снеків та фасованих продуктів, штаб-квартири якого розташовані у Чикаго та Плейно, Техас.

У службовій записці, розісланій співробітникам, PepsiCo повідомляє, що звільнення відбуваються з метою «спрощення організації» та більш ефективної роботи. За словами джерел WSJ, більше скорочень відбудеться саме у підрозділі з виробництва напоїв, оскільки бізнес з виробництва снеків уже урізав робочі місця у межах програми добровільного виходу на пенсію.

До слова, у жовтні PepsiCo звітувала про квартальний стрибок продажів і прибутку. Водночас, компанія тоді ж заявила, що здійснює скорочення витрат, аби компенсувати тиск на власні доходи й витримати погіршення макроекономічних умов у нинішніх реаліях.

Телеканал 24 За матеріалами:

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