Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць — Finance.ua
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Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць

Фондовий ринок
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Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць
Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць
PepsiCo почала звільняти співробітників своєї штаб-квартири на Півночі Америки. Це свідчить про те, що «затягувати паски» почали не лише великі технологічні компанії та світові медіа, а й інші галузі бізнесу.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними джерел The Wall Street Journal, продуктова компанія має намір ліквідувати сотні робочих місць. Це, зокрема, пов’язано з погіршенням макроекономічних показників та зростаючими витратами на виробництво.
Зазначається, що масові скорочення стосуватимуться не лише північноамериканського бізнесу компанії з виробництва напоїв у Перчейзі, штат Нью-Йорк. Так, Pepsi також має намір ліквідувати робочі місця у підрозділі з виробництва снеків та фасованих продуктів, штаб-квартири якого розташовані у Чикаго та Плейно, Техас.
У службовій записці, розісланій співробітникам, PepsiCo повідомляє, що звільнення відбуваються з метою «спрощення організації» та більш ефективної роботи. За словами джерел WSJ, більше скорочень відбудеться саме у підрозділі з виробництва напоїв, оскільки бізнес з виробництва снеків уже урізав робочі місця у межах програми добровільного виходу на пенсію.
До слова, у жовтні PepsiCo звітувала про квартальний стрибок продажів і прибутку. Водночас, компанія тоді ж заявила, що здійснює скорочення витрат, аби компенсувати тиск на власні доходи й витримати погіршення макроекономічних умов у нинішніх реаліях.
За матеріалами:
Телеканал 24
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