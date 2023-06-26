НБУ знову зобов’язав банки перевіряти заставне майно — Finance.ua
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НБУ знову зобов’язав банки перевіряти заставне майно

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НБУ знову зобов’язав банки перевіряти заставне майно
НБУ знову зобов’язав банки перевіряти заставне майно
Національний банк продовжує поступове відновлення дії призупинених з початку запровадження воєнного стану вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Зокрема, відновлюються вимоги щодо здійснення банками періодичної переоцінки та перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Що ж змінилося?

Так, з 31 липня 2023 року відновлюється відлік строків для проведення перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу.
«Відновлення відліку здійснюватиметься поступово і не поширюватиметься на майно на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях або, якщо за судженням банку здійснення такої перевірки несе загрозу безпеці життю та здоров’ю перевіряючих», — зазначають у Нацбанку.

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Статус території, на якій знаходиться застава, визначатиметься згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (із змінами).
Відновлення відліку строків для проведення переоцінки застави передбачено з 31 серпня 2023 року та не залежить від статусу території, на якій знаходиться застава. Такий відлік стосується об'єктів, які приймаються банками до розрахунку кредитного ризику, і забезпечить узгодженість підходів до оцінки кредитного ризику за пруденційними підходами та МСФЗ.
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Також уточнено окремі вимоги щодо зберігання банками на кореспондентських рахунках коштів у зв’язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції».
Крім того, розширено перелік активних операцій з пов’язаними з банком особами, на які не поширюється заборона, встановлена від початку запровадження в Україні воєнного стану. Такий перелік доповнено операціями з надання забезпечених гарантій на внутрішньому ринку України та гарантій на підставі контргарантій материнських банків.
За матеріалами:
Finance.ua
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