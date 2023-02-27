НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів — Finance.ua

НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів Сьогодні 10:32 — Валюта

НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів

За тиждень з 20 по 24 лютого Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 605,24 млн доларів і купив 9,7 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій, Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 605,24 млн доларів — дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 660,63 млн. При цьому регулятор купив 9,7 млн доларів проти купівлі 4,9 млн дол. тижнем раніше.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол. з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 5,458 млрд доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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Економічна Правда За матеріалами:

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