НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів — Finance.ua
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НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів

Валюта
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НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів
НБУ знову продав з резервів понад 600 мільйонів доларів
За тиждень з 20 по 24 лютого Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 605,24 млн доларів і купив 9,7 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
За даними валютних інтервенцій, Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 605,24 млн доларів — дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 660,63 млн. При цьому регулятор купив 9,7 млн доларів проти купівлі 4,9 млн дол. тижнем раніше.

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З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол. з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.
Загалом від початку року НБУ продав вже 5,458 млрд доларів.
НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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