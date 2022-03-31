НБУ запустив сайт про роботу фінансової системи під час війни — Finance.ua

НБУ запустив сайт про роботу фінансової системи під час війни

Вчора 14:41 — Казна та Політика

31 березня Національний банк України презентував сайт «Фінансова оборона України», на якому розповідає про особливості надання фінансових послуг банками та небанківськими фінансовими установами під час війни.

Про це повідомили в НБУ.

На сайті зібрані основні питання, які виникають зараз у споживачів фінансових послуг, та вичерпні відповіді на них від регулятора.

Сайт складається із шести основних розділів:

гривня,

іноземна валюта,

картки, кредити,

депозити,

страхування та додаткового сьомого, на якому зібрані питання щодо надання решти фінансових послуг.

«24 лютого для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни під час війни Національний банк змінив правила надання окремих фінансових послуг, увів адміністративні обмеження. Ці зміни були не єдиними. На сайті та в соціальних мережах НБУ ми інформуємо громадян про всі нововведення, які почали діяти в період війни. Додатково для зручності громадян ми вирішили розробити сайт, на якому буде зібрана вся інформація про останні зміни на ринку фінансових послуг», — зазначила директорка Департаменту комунікацій Національного банку України Галина Калачова.

На сайті можна дізнатися, зокрема, про ліміти на операції з іноземною та національною валютою під час дії воєнного стану в Україні, про купівлю та продаж іноземної валюти, вивезення цінностей за кордон. Також там можна отримати інформацію про те, як перевипустити платіжну картку, що робити із кредитом, якщо немає змоги його сплачувати, чи можна забрати депозит, як вберегтися від платіжного шахрайства, чи можна отримати виплати по страховим випадкам, як працюють відділення банків та інше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.