НБУ запустив проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі — Finance.ua
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НБУ запустив проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі

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НБУ запустив проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі
НБУ запустив проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі
Під час повномасштабної війни в Україні платіжне шахрайство не зникло. Навпаки, у 2022 році НБУ спостерігав суттєве збільшення його проявів.
Про це повідомляє на пресслужба НБУ.
«Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, для порівняння — у 2021 році ця цифра була на порядок меншою», — зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
НБУ запустив проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі
Як зазначили в пресслужбі НБУ, Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з НБУ запустили проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі.
Завдання проєкту — зменшити переходи користувачів на шахрайські сайти шляхом перенаправлення їх на сторінку з попередженням, що сайт створений зловмисниками.
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"Для крадіжки коштів зловмисники проводять фішингові кампанії, метою яких є виманювання даних для доступу до банківських рахунків. Обіцянки шахраїв варіюються в залежності від актуальних новин, особливо тих, що стосуються надання громадянам державної та міжнародної фінансової допомоги, також вони організовують фейкові збори коштів для надання допомоги ЗСУ",- йдеться в повідомленні.
До слова, як кажуть у регулятора, аналіз діяльності хакерських груп, які займаються подібним шахрайством, вказує на те, що вони діють не тільки в Україні, але і в країнах ЄС. Тому зараз ведуться переговори щодо обміну інформацією з відповідними органами з країн-партнерів, до яких після початку повномасштабного вторгнення виїхала велика кількість українців.
Шахрайство в Україні — явище не нове. Аферисти вдаються до всіх можливих способів, щоб видурити у довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове «вікно можливостей», через яке можна непогано поживитися. У статті за посилалнням ми розповіли про найбільш поширені методи, якими користуються аферисти, аби виманити гроші в українців.

Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

За матеріалами:
Finance.ua
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