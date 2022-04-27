НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із надходженням платежів з-за кордону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із надходженням платежів з-за кордону

Вчора 13:10Казна та Політика
244
Національний банк України (НБУ) не отримував масових звернень від українських компаній щодо проблеми з надходженням платежів з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора.
«До Національного банку не надходило масових звернень від українських компаній щодо проблем із надходженнями платежів з-за кордону», — повідомила пресслужба банку агентству «Інтерфакс-Україна» у середу.
Як повідомлялося, українські виробники скаржаться на проблеми із платежами через SWIFT. Зокрема, зазначені скарги надходять від компаній у Донецькій та Луганській областях, через що ті змушені перереєструватись в інші українські регіони.

Валютні операції: що доступно українцям під час війни

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.