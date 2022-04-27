НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із надходженням платежів з-за кордону — Finance.ua

НБУ заперечує наявність масових звернень щодо проблем із надходженням платежів з-за кордону

Вчора 13:10 — Казна та Політика

Національний банк України (НБУ) не отримував масових звернень від українських компаній щодо проблеми з надходженням платежів з-за кордону, повідомила пресслужба регулятора.

«До Національного банку не надходило масових звернень від українських компаній щодо проблем із надходженнями платежів з-за кордону», — повідомила пресслужба банку агентству «Інтерфакс-Україна» у середу.

Як повідомлялося, українські виробники скаржаться на проблеми із платежами через SWIFT. Зокрема, зазначені скарги надходять від компаній у Донецькій та Луганській областях, через що ті змушені перереєструватись в інші українські регіони.

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