НБУ закликає SWIFT відключити Центробанк рф — Finance.ua
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НБУ закликає SWIFT відключити Центробанк рф

Вчора 12:47Казна та Політика
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Національний банк України просить керівництво міжнародної системи SWIFT відключити Центральний банк рф від системи обміну фінансовими повідомленнями.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
В НБУ кажуть, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.
«Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни», — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Довідка Finance.ua:

  • раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трасс на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном повідомила, що планується запровадити додаткові санкції проти росії, зокрема, повністю відключити російські банки від SWIFT;
  • Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT — банк Откритіє, «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк росія», «Совкомбанк», «Внешекономбанк» (ВЕБ) і ВТБ Банк.

Що таке SWIFT і як відключення від системи вдарить по росії

За матеріалами: Finance.UA
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