НБУ закликає SWIFT відключити Центробанк рф — Finance.ua

НБУ закликає SWIFT відключити Центробанк рф

Вчора 12:47 — Казна та Політика

Національний банк України просить керівництво міжнародної системи SWIFT відключити Центральний банк рф від системи обміну фінансовими повідомленнями.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

В НБУ кажуть, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

«Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни», — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Довідка Finance.ua:

раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трасс на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном повідомила, що планується запровадити додаткові санкції проти росії, зокрема, повністю відключити російські банки від SWIFT;

Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT — банк Откритіє, «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк росія», «Совкомбанк», «Внешекономбанк» (ВЕБ) і ВТБ Банк.



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