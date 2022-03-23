НБУ закликає SWIFT відключити Центробанк рф — Finance.ua

В НБУ кажуть, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.
«Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни», — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.
Довідка Finance.ua:
раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трасс на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном повідомила, що планується запровадити додаткові санкції проти росії, зокрема, повністю відключити російські банки від SWIFT;
Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT — банк Откритіє, «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк росія», «Совкомбанк», «Внешекономбанк» (ВЕБ) і ВТБ Банк.