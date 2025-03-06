НБУ з 11 березня розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів — Finance.ua

НБУ з 11 березня розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів Сьогодні 12:34

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (бенчмарк-ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Так, з 11 березня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000234553, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 25 лютого 2025 року.

Це рішення підтримає активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 березня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140 та новий UA4000234553.

Як повідомляли Українські Новини, обов’язкові резерви — один із традиційних інструментів центральних банків.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.