НБУ визначив підходи до застосування заходів впливу за порушення законодавства платіжного ринку — Finance.ua

НБУ визначив підходи до застосування заходів впливу за порушення законодавства платіжного ринку Вчора 15:44 — Казна та Політика

НБУ визначив підходи до застосування заходів впливу за порушення законодавства платіжного ринку

Національний банк України визначив порядок застосування заходів впливу до небанківських надавачів платіжних послуг та надавачів обмежених платіжних послуг за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Заходи впливу за відповідні правопорушення застосовуватимуться до таких учасників платіжного ринку:

платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);

філії іноземних платіжних установ;

установи електронних грошей;

небанківські фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;

оператори поштового зв’язку;

надавачі обмежених платіжних послуг;

небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видану Національним банком до дня введення в дію Закону України «Про платіжні послуги».

Національний банк застосовуватиме до цих учасників широкий спектр заходів впливу залежно від характеру, обставин, причин та наслідків порушення.

Йдеться про письмове застереження, накладення штрафу, тимчасову заборону надання однієї або більше платіжних послуг, тимчасове відсторонення посадової особи від посади, тимчасову заборону використання права голосу власником істотної участі в надавачі платіжних послуг, тимчасове зупинення дії ліцензії, відкликання ліцензії та виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

Крім того, врегульовано такі питання:

підстави для застосування заходів впливу;

ким приймається рішення про застосування заходу впливу;

як рішення доводяться до відома учасників ринку;

порядок вживання установою заходів для усунення порушення;

порядок застосування різних видів заходів впливу тощо.

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