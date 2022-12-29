НБУ вводить в обіг пам’ятну банкноту до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди — Finance.ua

НБУ вводить в обіг пам’ятну банкноту до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

НБУ вводить в обіг пам’ятну банкноту до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, Фото: НБУ

Національний банк України 29 грудня 2022 року вводить в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячену 300-річчю від дня народження видатного українського філософа, богослова, поета, музиканта, педагога — Григорія Сковороди.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«Ця пам’ятна банкнота відтворює дизайн банкноти номіналом 500 гривень і водночас має важливу відмінність — на її лицьовому боці нанесена символіка до святкування 300-річчя Григорія Сковороди», — сказано в повідомленні.

Уведенням в обіг нової пам’ятної банкноти Національний банк продовжує відзначати ювілей Григорія Сковороди.

«Григорій Сковорода — унікальна, неординарна, яскрава особистість, а його творчість залишається актуальною впродовж століть. Він вважав, що головне в житті — свобода, яка сьогодні — безцінний скарб для кожного українця! Святкування його ювілею — одна з ключових культурно-мистецьких подій 2022 року. І не лише в Україні, адже ЮНЕСКО визнало Григорія Сковороду одним із п’яти найвидатніших мудреців людства», — прокоментував заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Опис нової пам’ятної банкноти

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року має серію ГС із номерами 0000001–0050000.

Розмір банкноти — 75×154 мм; тираж — 50 000 штук.

Основний малюнок лицьового боку — портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку — зображення будівлі Києво-Могилянської академії, вихованцем якої був цей видатний український філософ.

Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою офіційну символіку до святкування 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди — «Світ Сковороди». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти (від світло-зеленого до темно-зеленого).

Про реалізацію пам’ятних банкнот

Пам’ятні банкноти реалізовуватимуться через банки-дистриб’ютори (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ). Відповідно детальну інформацію щодо старту продажів краще уточнювати безпосередньо в цих банків.

Ціна пам’ятної банкноти в конверті — 541 грн, у сувенірній упаковці — 554 грн.

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