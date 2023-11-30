НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінпослуг — Finance.ua

НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінпослуг Вчора 09:45 — Фондовий ринок

НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінпослуг

Національний банк України 30 листопада відновлює доступ до даних з окремих реєстрів і переліків учасників ринків небанківських фінансових послуг, що був обмежений у березні 2022 року у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Йдеться про інформацію з Державного реєстру фінансових установ, Реєстру колекторських компаній, Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, переліку небанківських фінансових груп, Комплексної інформаційної системи Національного банку України тощо.

Читайте також НБУ повідомив, як збільшились обсяги активів надавачів небанківських фінпослуг у 3 кварталі

Також запроваджується формат віддалених інспекційних перевірок.

«Такий формат дасть змогу уникнути зловживань з боку піднаглядних Національному банку установ. Зокрема, зміни місцезнаходження на населений пункт, включений до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, що унеможливлює проведення інспекційних перевірок за місцезнаходженням такої установи», — пояснили в Нацбанку.

Читайте також Регулятор готує перевірки на ринку фінпослуг

Згідно з постановою, повний доступ до інформації про небанківські установи буде відновлено протягом п’яти робочих днів з дня набрання нею чинності.

Небанківські фінансові установи, колекторські компанії та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, зобов’язані розмістити відомості про свою структуру власності на власному вебсайті в мережі інтернет протягом 10 робочих днів із дня набрання чинності Постановою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.