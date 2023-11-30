НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінпослуг — Finance.ua

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НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінпослуг

Фондовий ринок
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НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінпослуг
НБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінпослуг
Національний банк України 30 листопада відновлює доступ до даних з окремих реєстрів і переліків учасників ринків небанківських фінансових послуг, що був обмежений у березні 2022 року у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Йдеться про інформацію з Державного реєстру фінансових установ, Реєстру колекторських компаній, Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, переліку небанківських фінансових груп, Комплексної інформаційної системи Національного банку України тощо.
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Також запроваджується формат віддалених інспекційних перевірок.
«Такий формат дасть змогу уникнути зловживань з боку піднаглядних Національному банку установ. Зокрема, зміни місцезнаходження на населений пункт, включений до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, що унеможливлює проведення інспекційних перевірок за місцезнаходженням такої установи», — пояснили в Нацбанку.
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Згідно з постановою, повний доступ до інформації про небанківські установи буде відновлено протягом п’яти робочих днів з дня набрання нею чинності.
Небанківські фінансові установи, колекторські компанії та юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, зобов’язані розмістити відомості про свою структуру власності на власному вебсайті в мережі інтернет протягом 10 робочих днів із дня набрання чинності Постановою.
За матеріалами:
Finance.ua
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