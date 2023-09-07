Регулятор готує перевірки на ринку фінпослуг — Finance.ua

Регулятор готує перевірки на ринку фінпослуг Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Регулятор готує перевірки на ринку фінпослуг

Національний банк України в межах реалізації вимог закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» оприлюднив проєкт постанови «Про затвердження положення про безвиїзний нагляд за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг».

Як ідеться в повідомленні НБУ, положення розроблено з метою встановлення порядку здійснення Національним банком безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг за:

надавачами фінансових і супровідних послуг та їх відокремленими підрозділами;

небанківськими фінансовими групами та їх учасниками;

власниками істотної участі;

ключовими учасниками у структурі власності;

афілійованими та спорідненими особами надавачів фінансових послуг;

іноземними учасниками ринку фінансових послуг, які здійснюють діяльність з надання фінансових та/або супровідних послуг в Україні;

особами, які у встановленому законом про фінансові послуги, спеціальними законами порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам фінансових послуг.

Положенням установлюються вимоги, спрямовані на регламентування мети, способів та особливостей здійснення напрямів безвиїзного нагляду і заходів, що вживатимуться за результатами такого нагляду.

Положення також визначає порядок взаємодії та обміну інформацією з надавачами фінансових і супровідних послуг, відповідальними особами небанківських фінансових груп, іншими особами, які охоплені наглядовою діяльністю.

У проєкті постанови передбачено, що положення набере чинності з 1 січня 2024 року (одночасно з введенням в дію нового закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»). Водночас чинне положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, затверджене постановою правління Національного банку України від 28 грудня 2020 року № 169 (зі змінами), буде визнане таким, що втратило чинність.

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