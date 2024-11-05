НБУ уточнив вимоги до роботи тимчасової адміністрації у небанках — Finance.ua
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НБУ уточнив вимоги до роботи тимчасової адміністрації у небанках

Фондовий ринок
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НБУ уточнив вимоги до роботи тимчасової адміністрації у небанках
НБУ уточнив вимоги до роботи тимчасової адміністрації у небанках
Національний банк України уточнив вимоги щодо порядку здійснення тимчасової адміністрації та процедури застосування заходів до небанківських фінансових установ.
Про це повідомляється на сайті Національного банку.
Зміни передбачають удосконалення підходів щодо:
  • мінімального обсягу заходів, які повинен здійснити тимчасовий адміністратор для забезпечення збереження активів, документів, інформації, систем обліку та реєстрації, баз даних страховика, кредитної спілки;
  • порядку укладання договорів з незалежними експертами (зовнішніми тимчасовими адміністраторами);
  • орієнтовного переліку витрат, які тимчасовий адміністратор може включати в кошторис витрат тимчасової адміністрації;
  • порядку розгляду кошторису витрат тимчасової адміністрації Національним банком;
  • процедури дострокового припинення повноважень тимчасового адміністратора;
  • процедури надання згоди кандидатом на призначення тимчасовим адміністратором бути призначеним тимчасовим адміністратором;
  • порядку обчислення заробітної плати тимчасового адміністратора.
Крім того, змінами уточнено порядок участі керівників об’єктів нагляду під час розгляду питання про застосування заходів Національним банком.
За матеріалами:
Finance.ua
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