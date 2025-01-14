НБУ: у 2024 році погашено 457 млн грн проблемної заборгованості — Finance.ua

НБУ: у 2024 році погашено 457 млн грн проблемної заборгованості Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

НБУ: у 2024 році погашено 457 млн грн проблемної заборгованості

Національний банк України за 2024 рік отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 457,0 млн грн.

Про це повідомив Нацбанк.

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Найбільше коштів надійшло від реалізації в межах виконавчих проваджень заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків — 216,6 млн грн.

Заборгованість за наданими Національним банком кредитами рефінансування погашено за рахунок:

звернення стягнення на нерухоме майно поручителів неплатоспроможних банків, яке не було реалізоване в межах виконавчих проваджень, шляхом набуття такого майна Національним банком у власність — 105,9 млн грн;

реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами — 100,3 млн грн;

інших джерел погашення заборгованості — 34,2 млн грн.

Починаючи з 2015 року, Національний банк загалом повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Станом на 1 січня 2025 року її залишок становить 36,7 млрд грн, тому Національний банк і надалі вживатиме заходів для забезпечення погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Довідка Finance.ua:

Рішення щодо реалізації заставлених активів неплатоспроможних банків ухвалює виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як забезпечений кредитор Національний банк має право запропонувати інші умови реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, після отримання офіційного рішення виконавчої дирекції ФГВФО. Продаж активів також здійснює ФГВФО.

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