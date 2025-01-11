Грошові перекази в Україну зменшилися: дані НБУ — Finance.ua

Грошові перекази в Україну зменшилися: дані НБУ
З початку 2024 року спостерігається значне скорочення грошових переказів від громадян, які працюють за кордоном.
Про це йдеться у звіті Національного банку України.
На скільки зменшилась сума переказів
Зазначається, що перекази заробітчан в Україну впали майже на 400 мільйонів доларів.
За період із січня по травень 2024 року приватні грошові перекази в Україну становили 4,37 мільярда доларів.
Це на 376 мільйонів доларів або 8,59% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С).
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Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
Для переказу коштів із України в Європу можна скористатися двома способами: Р2Р-переказом з картки на картку, або системою SWIFT. Однак для цих переказів запроваджені суттєві обмеження.
Детальніше про усі можливі варіанти надсилання коштів в Європу з України та навпаки читайте у статті.
Як переказати гроші в Європу з України та навпаки
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