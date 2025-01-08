НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна) — Finance.ua

НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна) Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна)

Національний банк України випустив пам’ятну монету «Рік Змії» номіналом 5 гривень.

В обіг надійшло 80 000 монет у сувенірному пакованні, ліміт продажу — 1 штука на користувача.

Ціна

НБУ почав продавати нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень. Її ціна 161 грн за штуку.

Монета присвячена символу 2025 року за Східним календарем — змії. Про це повідомляє Національний банк України.

Деталі

Називається монета «Рік Змії». В обіг вона була введена на початку листопада 2024 року.

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