НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна) — Finance.ua
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НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна)

Особисті фінанси
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НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна)
НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна)
Національний банк України випустив пам’ятну монету «Рік Змії» номіналом 5 гривень.
В обіг надійшло 80 000 монет у сувенірному пакованні, ліміт продажу — 1 штука на користувача.
НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна)

Ціна

НБУ почав продавати нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень. Її ціна 161 грн за штуку.
Монета присвячена символу 2025 року за Східним календарем — змії. Про це повідомляє Національний банк України.
НБУ відкрив онлайн-продаж пам’ятної монети (фото, ціна)
Деталі
Називається монета «Рік Змії». В обіг вона була введена на початку листопада 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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