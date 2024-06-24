НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%

Валюта
38
НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%
НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%
Курс долара минулого тижня знижувався. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.
НБУ протягом тижня 17−21 червня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 722,57 млн доларів. Це на 19,5% менше, ніж тижнем раніше (897,82 млн доларів).
Обсяг продажу знаходиться на рівні вище середнього за тиждень з початку року (540 млн доларів).
З початку року НБУ продав на міжбанку 13,5 млрд доларів, що наразі трохи менше за міжнародну допомогу Україні з початку року. Однак наприкінці червня Україна має отримати 1,9 млрд євро від ЄС та 2,2 млрд доларів від МВФ, що перекриє витрати.
Таблиця: РБУ-Україна
Таблиця: РБУ-Україна
Минулого тижня курс долара знижувався після досягнення історичного максимуму, якого було досягнуто 14 червня (40,69 грн/долар). Офіційний курс упав до 40,44 грн/долар на 24 червня.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
На готівковому ринку курс опустився нижче за 41 гривню до 40,85 грн/долар.
Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.