НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20% — Finance.ua

НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20% Сьогодні 11:30 — Валюта

НБУ скоротив продаж валюти із резервів на 20%

Курс долара минулого тижня знижувався. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

НБУ протягом тижня 17−21 червня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 722,57 млн доларів. Це на 19,5% менше, ніж тижнем раніше (897,82 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні вище середнього за тиждень з початку року (540 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 13,5 млрд доларів, що наразі трохи менше за міжнародну допомогу Україні з початку року. Однак наприкінці червня Україна має отримати 1,9 млрд євро від ЄС та 2,2 млрд доларів від МВФ, що перекриє витрати.

Таблиця: РБУ-Україна

Минулого тижня курс долара знижувався після досягнення історичного максимуму, якого було досягнуто 14 червня (40,69 грн/долар). Офіційний курс упав до 40,44 грн/долар на 24 червня.

Графік: НБУ

На готівковому ринку курс опустився нижче за 41 гривню до 40,85 грн/долар.

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