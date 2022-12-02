НБУ призначив нового директора Департаменту безпеки: перейшов із Ощадбанку — Finance.ua

НБУ призначив нового директора Департаменту безпеки: перейшов із Ощадбанку Сьогодні 10:10 — Фондовий ринок

Новим директором Департаменту безпеки НБУ з 1 грудня призначений Олександр Паламарчук.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

До призначення в НБУ Паламарчук сім років працював директором департаменту безпеки АТ « Ощадбанк » (зокрема, і під керівництвом чинного голови НБУ Андрія Пишного).

Водночас Ігор Коновалов, який очолював Департамент безпеки Нацбанку, за власним бажанням з 1 грудня 2022 року переведений на посаду радника Офісу правління НБУ.

До сфери відповідальності новопризначеного директора Департаменту безпеки входять організація, здійснення, координація та контроль заходів з метою:

запобігання, виявлення та припинення правопорушень у НБУ (крім корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень);

охорони об’єктів та цінностей НБУ, а також спеціальних вантажів під час їх перевезення Національним банком;

мобілізаційної підготовки та цивільного захисту в НБУ;

реалізації заходів із забезпечення кадрової та фінансово-економічної безпеки НБУ;

розроблення та реалізації політики інформаційної безпеки НБУ; управління ризиками інформаційної безпеки;

розвитку технологій і систем захисту інформації, запровадження в інформаційну інфраструктуру НБУ та банківську систему України новітніх методів захисту інформації, необхідних для якісного та своєчасного виконання функцій, покладених на НБУ;

кіберзахисту в банківській системі України та у сфері переказу коштів;

забезпечення реалізації НБУ функції державного регулювання у сфері електронних довірчих послуг у банківській системі України відповідно до законодавства України;

забезпечення формування та реалізації НБУ державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури щодо банків, інших осіб, що здійснюють діяльність на риках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ, платіжних організацій, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури відповідно до законодавства України.

Департамент безпеки входить до вертикалі підпорядкування «Загальний блок», куратором якого є голова НБУ Андрій Пишний.

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