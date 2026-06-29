НБУ пропонує змінити правила роботи уповноважених банків із запасами готівки Сьогодні 14:07 — Фондовий ринок

Нацбанк оновлює вимоги до зберігання запасів готівки в банках

Національний банк України пропонує оновити вимоги до роботи уповноважених банків, які залучаються до зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій із ними.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Відповідні зміни містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань роботи з уповноваженими банками», який винесено на громадське обговорення.

Які зміни пропонує НБУ

Зокрема, пропонується:

змінити вимогу щодо забезпечення уповноваженими банками мінімальної суми запасів готівки Національного банку на зберіганні для оптимізації процесу розрахунку та спрощення процедури контролю, зокрема алгоритм розрахунку мінімального середньомісячного залишку замінено на мінімальний щоденний фактичний залишок запасів готівки;

передбачити додатковий вид транспортної тари (сейф-пакет) для вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку;

визначити порядок створення і засвідчення електронним підписом електронних копій документів, що надсилаються уповноваженим банком до Національного банку;

змінити підхід щодо розгляду Національним банком плану дій уповноваженого банку щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та /або надзвичайних ситуацій та визначити основні обов’язкові вимоги до змісту такого плану;

змінити термін надання уповноваженим банком інформації щодо орієнтовних обсягів отримання готівки для вкладання в запаси готівки на зберіганні на наступний місяць;

скасувати можливість страхування уповноваженим банком запасів готівки на зберіганні в разі перевищення їх максимального обсягу в одному сховищі;

встановити для уповноваженого банку максимальний ліміт частки не придатної до обігу готівки в запасах готівки на зберіганні в цілому на банк.

Які нормативні акти планують змінити

Відповідні зміни пропонується внести до:

Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій із ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95, зі змінами;

Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України та здійснення операцій із ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389, зі змінами.

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