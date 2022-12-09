НБУ прогнозує більш глибоке падіння економіки через атаки на енергосистему України — Finance.ua

НБУ прогнозує більш глибоке падіння економіки через атаки на енергосистему України Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Національний банк України прогнозує більш глибоке падіння ВВП через терористичні атаки рф на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляється в заявв заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube

«Що стосується ВВП, то на цей рік, скоріш за все, падіння буде трошки глибшим, ніж це ми очікували в нашому жовтневому сценарії», — сказав він.

За його словами, на наступний рік відновлення української економіки в залежності від кожного з сценаріїв, буде різним.

«Водночас навіть у нашому базовому, відносно оптимістичному, сценарії зростання ВВП буде дуже млявим, набагато нижчим, ніж ті 4%, які ми припускали в нашому жовтневому прогнозі», — сказав він та додав, що у разі реалізації двох інших сценаріїв економіка буде скорочуватися і наступного року.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

У жовтні Національний банк України (НБУ) прогнозував падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році на 31,5%. Очікувалося, що у 2023 році економіка зросте на 4,0%, у 2024 році — на 5,2%.

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