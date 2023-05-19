НБУ презентував пам’ятну монету «Сили підтримки Збройних Сил України» — Finance.ua

НБУ презентував пам’ятну монету «Сили підтримки Збройних Сил України» Сьогодні 17:10

НБУ презентував пам’ятну монету «Сили підтримки Збройних Сил України»

У Національному банку презентували ролик обігових пам’ятних монет «Сили підтримки Збройних Сил України».

Про це повідомляє НБУ.

Монета присвячена окремому роду сил оброни Збройних Сил України — Силам підтримки, на який покладається оперативне забезпечення інженерної підтримки, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, топографічного та гідрометеорологічного забезпечення військ.

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Зазначається, що до кожного ролика, запакованого в тематично стилізований сувенірний пакет, входить 25 монет номіналом 10 гривень.

Оголошений тираж становить 20 тис. штук.

Нагадаємо, Національний банк продовжує випуск серії пам’ятних монет, присвячених відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

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