НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету — Finance.ua

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НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету

Казна та Політика
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НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету
НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету, Фото: НБУ
Національний банк України 26 квітня 2023 року увів в обіг нову пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська».
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Монету номіналом 5 грн випустили до Дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу. На аверсі монети розмістили малий Державний Герб України, під ним зобразили напис «Україна».
У центральній частині — символічне «колесо життя», що, як пояснюють в НБУ, знаменує відродження природи. Воно зображене у вигляді стилізованого міжнародного знака «Радіаційна загроза», який оточений листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження.
На дзеркальному тлі написи: «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник», Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve.
На реверсі монети на тлі пейзажу зобразили рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі написи: Рись/Євразійська/Eurasian lynx. Угорі — рись та рисенята. Малюнки для монети створила художниця Фандікова Наталія. Тираж монети — 20 000.
«Пам`ятна монета присвячена Рисі євразійській. 30-кілометрова зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій з 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворились у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників вид, який не так просто зустріти в дикій природі, — рись», — прокоментували в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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