НБУ презентував нові пам’ятні монети (фото) — Finance.ua

НБУ презентував нові пам’ятні монети (фото) Сьогодні 10:34

НБУ презентував нові пам’ятні монети (фото), Фото: НБУ

Національний банк України презентував пам’ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент», присвячені традиційному орнаменту кримських татар — одного з корінних народів України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «пруф», маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г, діаметр — 38,6 мм. Гурт монети — гладкий із заглибленими написами.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед». Гурт монети — рифлений.

Фото: НБУ

Дизайн пам’ятних монет

На аверсі монет у центрі композиції зображено постать кримськотатарської вишивальниці наґишчи (nağışçı), чарівної майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом кергеф (kergef). Від наґишчи в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, її невпинне продовження талановитими нащадками.

На реверсі монет на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. В центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв’язків. Ця сім'я складається зі знаків чоловіка, жінки та їхнього спільного дому. По обидва боки центральної вертикалі розташовані символи дітей.

Фото: НБУ

Автором ескізу пам’ятних монет стала голова громадської організації «Алєм» Есма Аджієва, адаптацію дизайну здійснила Олександра Кучинська.

Реалізація монети

Пам’ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 7 500 штук, номіналом 5 гривень — з нейзильберу тиражем до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Монети поступово реалізовуватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку і банками-дистриб'юторами (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку ) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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