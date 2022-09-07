НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні — Finance.ua
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НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 648 (станом на 31 липня) до 1 614 (станом на 31 серпня).
Небанківський ринок залишили 35 учасників, натомість зареєстровано одного нового учасника.
Про це повідомили в НБУ.
Кількість банків — 68 (0).
Загалом станом на 31 серпня 2022 року у складі небанківського ринку відбулися такі зміни:
НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні
127 страховиків non-life (було 129) та 13 life-страховиків (без змін); 192 ломбарди (було 195);
185 кредитних спілок (було 187);
108 лізингових компаній (без змін);
860 фінансових компаній (було 887);
62 страхові брокери (без змін);
67 колекторських компаній (без змін).
Крім того, на ринку визнано:
24 банківські групи (без змін);
23 небанківські фінансові групи (без змін). На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні (без змін). А також 16 міжнародних платіжних систем (без змін).
У серпні до Національного банку надійшло 275 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 187. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) — 46, страховиків — 42.
За матеріалами:
Finance.ua
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