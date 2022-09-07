НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні — Finance.ua

НБУ повідомив, як змінився склад учасників фінансового ринку в серпні Вчора 10:39 — Валюта

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 648 (станом на 31 липня) до 1 614 (станом на 31 серпня).

Небанківський ринок залишили 35 учасників, натомість зареєстровано одного нового учасника.

Про це повідомили в НБУ.

Кількість банків — 68 (0).

Загалом станом на 31 серпня 2022 року у складі небанківського ринку відбулися такі зміни:

127 страховиків non-life (було 129) та 13 life-страховиків (без змін); 192 ломбарди (було 195);

185 кредитних спілок (було 187);

108 лізингових компаній (без змін);

860 фінансових компаній (було 887);

62 страхові брокери (без змін);

67 колекторських компаній (без змін).

Крім того, на ринку визнано:

24 банківські групи (без змін);

23 небанківські фінансові групи (без змін). На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні (без змін). А також 16 міжнародних платіжних систем (без змін).

У серпні до Національного банку надійшло 275 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 187. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) — 46, страховиків — 42.

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