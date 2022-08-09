НБУ поновив звітність для небанків — Finance.ua

НБУ поновив звітність для небанків Вчора 20:28 — Фондовий ринок

НБУ поновив звітність для небанків

Національний банк України з 15 серпня 2022 року відновлює надання небанківськими фінансовими установами регулятору інформації та подання документів з питань ліцензування та реєстрації.

Про це Національний банк повідомляє небанківські фінансові установи відкритим листом, пише пресслужба регулятора.

Нагадаємо, з 3 березня 2022 року небанківські фінансові установи були звільнені від обов’язку надавати Національному банку зазначену вище інформацію та подавати документи. Сьогодні більшість учасників ринку небанківських фінансових послуг оговталися від шоків війни і відновили свою роботу.

«Надання інформації та подання документів регулятору — важлива передумова нормального функціонування ринку, незважаючи на війну, що триває в Україні», — вважають у регуляторі.

Тому з 15 серпня 2022 року встановлюється початок перебігу строків щодо виконання вимог та запитів Національного банку про надання інформації та подання документів, направлених під час дії воєнного стану, відновлення подання яких планувалося з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Водночас Національний банк може встановити окремим піднаглядним особам інший строк щодо надання інформації та подання документів, ніж встановлений у вимогах та запитах Національного банку, шляхом надсилання додаткових листів.

Крім того, для небанківських фінансових установ, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, включених до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, перебіг строків надання інформації та подання документів вважається зупиненим до моменту деокупації.

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