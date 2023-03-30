НБУ покращить прогноз зростання економіки — Finance.ua

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НБУ покращить прогноз зростання економіки

Казна та Політика
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НБУ покращить прогноз зростання економіки
НБУ покращить прогноз зростання економіки
Національний банк України чекає щонайменше на один додатковий відсотковий пункт зростання ВВП у 2023 році. Січневий прогноз передбачав зростання економіки цьогоріч на 0,3%.
Про це сказав в ефірі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
За словами Ніколайчука, спостерігається поліпшення ситуації в енергетичному секторі. Він зазначив, що НБУ не передбачає перебоїв у постачанні електроенергії до кінця року, хоча під час складання попереднього прогнозу очікувалося, що дефіцит потужностей збережеться і протягом другого-третього кварталів.
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«Тож враховуючи результати першого кварталу, ми очікуємо щонайменше на один додатковий відсотковий пункт економічного зростання цього року», — наголосив Ніколайчук.
Крім того, за його словами, збільшення міжнародної допомоги може дати змогу уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додатковий фіскальний імпульс для економіки.
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Ніколайчук зазначив, що реалізація проєктів, фінансування та відновлення можуть сприяти швидшому відновленню економіки.
«Це був один із позитивних факторів, який ми не передбачали в січні, але він може мати значення для прогнозу», — пояснив він.
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За словами заступника голови НБУ, у прогнозі також варто враховувати можливе покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і газ.
«Відтак високоймовірно, що ми переглянемо наш січневий прогноз в бік підвищення. Конкретні цифри будуть наприкінці квітня», — наголосив Ніколайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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