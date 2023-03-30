НБУ покращить прогноз зростання економіки — Finance.ua

НБУ покращить прогноз зростання економіки Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

НБУ покращить прогноз зростання економіки

Національний банк України чекає щонайменше на один додатковий відсотковий пункт зростання ВВП у 2023 році. Січневий прогноз передбачав зростання економіки цьогоріч на 0,3%.

Про це сказав в ефірі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За словами Ніколайчука, спостерігається поліпшення ситуації в енергетичному секторі. Він зазначив, що НБУ не передбачає перебоїв у постачанні електроенергії до кінця року, хоча під час складання попереднього прогнозу очікувалося, що дефіцит потужностей збережеться і протягом другого-третього кварталів.

«Тож враховуючи результати першого кварталу, ми очікуємо щонайменше на один додатковий відсотковий пункт економічного зростання цього року», — наголосив Ніколайчук.

Крім того, за його словами, збільшення міжнародної допомоги може дати змогу уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додатковий фіскальний імпульс для економіки.

Ніколайчук зазначив, що реалізація проєктів, фінансування та відновлення можуть сприяти швидшому відновленню економіки.

«Це був один із позитивних факторів, який ми не передбачали в січні, але він може мати значення для прогнозу», — пояснив він.

За словами заступника голови НБУ, у прогнозі також варто враховувати можливе покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і газ.

«Відтак високоймовірно, що ми переглянемо наш січневий прогноз в бік підвищення. Конкретні цифри будуть наприкінці квітня», — наголосив Ніколайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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