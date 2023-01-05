ВВП України в 2022 році за попередньою оцінкою впав на 30,4% – Мінекономіки — Finance.ua

ВВП України в 2022 році за попередньою оцінкою впав на 30,4% – Мінекономіки Сьогодні 12:15 — Казна та Політика

Міністерство економіки попередньо оцінило падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% з похибкою в 2%, що є кращим показником, ніж це передбачалось попередніми прогнозами.

За попередньою оцінкою аналітиків відомства (з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання), зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за 3 квартали 2022 року (у I кварталі 2022 зменшення порівняно з I кварталом 2021 року на 15,1%, у ІІ кварталі — на 37,2%, у ІІІ кварталі — на 30,8% відповідно), падіння ВВП за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%]. У 2021 році зростання економіки становило 3,4%.

«Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше», — наголосили в Мінекономіки.

При цьому у грудні падіння ВВП оцінено на рівні — 34 [±2%], що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37 [±2%]) (відповідно IV квартал — падіння на рівні 35,5 [±2%]), враховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

Однак подальші ракетні атаки з боку росії завдали хоч і не критичних, втім пошкоджень, зокрема, енергетичній інфраструктурі, що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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