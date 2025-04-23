НБУ погодив продаж Ідея Банку Тігіпку — Finance.ua

НБУ погодив продаж Ідея Банку Тігіпку Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

НБУ погодив продаж Ідея Банку Тігіпку

Національний банк України (НБУ) рішенням від 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку (Львів), йдеться у біржовому повідомленні продавця — польського Getin Holding SA у вівторок.

«Таким чином, була виконана ще одна умова переходу права власності на акції Ідея Банк Україна, визначена у договорі», — зазначив Getin Holding.

Раніше, 14 та 27 березня, продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації НБУ продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку.

У лютому 2022 року Getin зазначав, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку ( ПУМБ , Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв’язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого. Після розірвання угоди з ПУМБом Getin відмовився від продажу свого українського дочірнього банку в умовах війни в Україні.

НБУ 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію як самого польського холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki). У зв’язку з цим український регулятор тимчасово позбавив Getin права голосу за 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу та Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. Крім того, НБУ погодив довірчим керуючим Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пехоту.

Наприкінці квітня 2024 року регулятор дав шість місяців Getin на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічну вимогу було висунуто і до Чарнецького, від якого Нацбанк зажадав протягом півроку продати Getin 44,98% Ідея Банку, запропонувавши як альтернативу продати його частку в Getin або належну йому LC Corp BV, яка володіє 34,17% в Getin.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.