НБУ погіршить прогноз зростання економіки через обстріли – Пишний — Finance.ua
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НБУ погіршить прогноз зростання економіки через обстріли – Пишний

Казна та Політика
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НБУ розгляне оцінки впливу блекаутів на українську економіку вже наступного тижня на засіданні Комітету з питань монетарної політики. У січні опублікують оновлені цифри макропрогнозу з урахуванням цих чинників.
Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова Національного банку Андрій Пишний.
"У базовому сценарії макропрогнозу ми враховували ризик, що внаслідок активізації обстрілів можуть бути недоступні до 40% генеруючих потужностей. Водночас ми припускали, що доступ до енергопостачання вдасться доволі швидко відновлювати.
Зміна ситуації після обстрілів 23 листопада була досить драматичною. Враховуючи ризики подальших ударів, вплив може виявитися значно потужнішим, ніж ми закладали в прогнозі. В січні ми опублікуємо оновлені цифри макропрогнозу з урахуванням цих чинників. Однак будемо розглядати оцінки впливу блекаутів на українську економіку вже наступного тижня на засіданні КМП", — розповів голова НБУ.
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"МВФ оприлюднив прогноз зростання ВВП наступного року — 1%, тоді як НБУ виходить зі зростання у 4%. Враховуючи, що під час дискусій про моніторингову програму ви обговорювали й макрорамку на 2023-й, чи значить це, що НБУ буде наближати свій прогноз до показника, заявленого Фондом?
Прогнози в теперішніх умовах — цікава матерія. Вони залежать від балансу оптимізму й песимізму в припущеннях. У нашому випадку ймовірність реалізації припущень перевищує 50%.
Припущення, з якими ми виходили на спілкування з місією МВФ, багато в чому знаходять підтвердження з боку Фонду", — додав Пишний.
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За його словами, порушення енергетичної інфраструктури вже перевищують жовтневі оцінки, тому НБУ з високою ймовірністю буде погіршувати прогнози економічної активності.
«Немає мети наближати прогноз — є мета скласти композицію факторів, відчути розвиток подій і завчасно відреагувати», — резюмував він.
До речі, 10 грудня 2022 року вже вдруге відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора «Жити на відсотки». За промо-кодом Finance додаткова знижка 10%.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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