НБУ планує законодавчо реформувати ринок автострахування — Finance.ua

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НБУ планує законодавчо реформувати ринок автострахування

Страхування
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НБУ планує законодавчо реформувати ринок автострахування
НБУ планує законодавчо реформувати ринок автострахування
Національний банк України планує незабаром презентувати законодавчі пропозиції щодо реформування ринку автострахування та приведення його регулювання у відповідність до євродиректив.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Наразі Національний банк продовжує проводити цілеспрямовану політику щодо вдосконалення регулювання небанківського ринку та його розвитку... Наближення ринку до найкращих європейських стандартів триває», — повідомив Пишний.
Він нагадав, що з 1 січня 2024 року будуть введені в дію нові закони «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про страхування», які суттєво вдосконалять регулювання та розширять можливості для небанківського фінансового ринку.
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Глава Нацбанку додав, що з 1 серпня 2022 року набув чинності закон «Про платіжні послуги», що суттєво розширив можливості компаній-небанків щодо надання платіжних послуг, зокрема, передбачив їхнє право вести платіжні рахунки, випускати платіжні картки тощо.
«Національний банк проводить послідовну політику щодо вдосконалення регулювання та нагляду на небанківському ринку для підвищення його прозорості та ефективності роботи. Водночас ми орієнтовані на розширення можливостей небанківського ринку», — наголосив Пишний.
Він зазначив, що у зв’язку з війною Національний банк ухвалив низку пом’якшень у регулюванні небанківського ринку, щоб допомогти пройти цей період із мінімальними втратами, проте «війна не стала приводом згортати стратегічні плани».
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Як повідомлялося з посиланням на дані НБУ, страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн, що відповідно на 25,4% та 29,3% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
Нацбанк зазначає, що на автострахування традиційно припадає понад 40% страхових премій, а в період воєнної агресії частка цих видів страхування в портфелі збільшилася. Зокрема, драйвером підтримки страхового бізнесу стала «Зелена картка»: за період війни цей вид страхування зріс на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив Пишний.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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