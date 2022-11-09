Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року сповільнилися — Finance.ua
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Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року сповільнилися

Страхування
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Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року сповільнилися
Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року сповільнилися
Страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн, що відповідно на 25,4% та 29,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
«Понад 40% страхових премій традиційно припадає на автострахування („автоцивілка“, „Зелена карта“, каско). У період військової агресії частка цих видів страхування в портфелі збільшилася. Драйвером підтримки страхового бізнесу стала „Зелена карта“. За період війни цей вид страхування зріс на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року», — йдеться у відповіді голови Нацбанку України Андрія Пишного агентству «Інтерфакс-Україна».
З урахуванням раніше оприлюднених даних за півріччя, у третьому кварталі страхові премії склали близько 10,8 млрд грн, виплати — 3,6 млрд грн, що гірше за показники третього кварталу минулого року відповідно на 18,8% та 24,5% і свідчать про уповільнення темпів падіння ринку.
За даними НБУ, надаються послуги з особистих видів страхування (добровільне медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування життя). Таких страхових премій — понад 30% у структурі страхового портфеля.
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Пишний також уточнив, що на кінець вересня цього року активи страховиків зросли до 71 млрд грн, хоча з червня минулого року до червня цього року вони трималися близько 65,5 млрд грн.
Крім того, у третьому кварталі цього року до 39,9 млрд грн зросли страхові резерви порівняно з 36,4 млрд грн на середину цього року і 35,6 млрд грн на вересень минулого року.
Як зазначив голова НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні в третьому кварталі не змінилася — 137: 124 страховики non-life та 13 life-страховиків.
«Ринок страхування працює. Війна стала каталізатором, який показав реальний стан справ кожного страховика. Фінансово стійкі компанії продовжують свою діяльність і проходять випробування війною», — зазначив Пишний.
За його словами, такі страховики налагодили свою операційну діяльність, дистанційне врегулювання збитків, не втратили, а навіть наростили свою ліквідність (розміщені кошти у банківських установах), інвестують у військові облігації та підтримують державу.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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