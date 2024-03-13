НБУ підтвердив статус ПУМБ, як системно важливого банку України — Finance.ua

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НБУ підтвердив статус ПУМБ, як системно важливого банку України

Національний банк України, за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків, підтвердив статус ПУМБ, як системно важливого для країни банку. Відповідний перелік банків затверджено рішенням Правління Національного банку України від 29 лютого 2024 року «Про визначення системно важливих банків». Загалом, до переліку системно-важливих банків, окрім ПУМБ увійшло ще 14 банків.

«НБУ щороку визначає системно важливі банки України, діяльність яких впливає на стабільність усієї банківської системи. ПУМБ шостий рік поспіль знаходиться у переліку НБУ як системно важливий банк. Це доказ нашої впевненої позиції на ринку, надійності роботи та високого рівня професіоналізму команди банку. Але також це і велика відповідальність, як перед державою, так і перед суспільством. Тому ми працюємо не покладаючи рук та щодня вдосконалюємось, аби відповідати цим високим вимогам», — коментує Сергій Черненко, голова правління ПУМБ. », — коментує, голова правління ПУМБ.

ПУМБ — системно важливий банк, який вже 33 роки підтримує клієнтів та допомагає українцям щоденно вирішувати їх фінансові задачі. Попри війну банк жодного разу не зупинив операційну діяльність, виконуючи усі зобов’язання перед клієнтами та державою.

Так, з 24 лютого 2022 року ПУМБ сплатив понад 6,5 млрд грн податків і зборів до державного бюджету, увійшовши до п’ятірки найбільших платників податків серед українських банків. Також, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПУМБ за 12 місяців 2023 року виплатив 638 млн. грн українцям — вкладникам інших банків-банкротів. Станом на 1 січня 2024 ліквідність і достатність капіталу ПУМБ значно перевищують нормативи Нацбанку за цими показниками.

Також, цього року ПУМБ вкотре увійшов до рейтингу найстійкіших банків України за версією українського видання NV та інвестиційної компанії Dragon Capital, посівши у ньому перше місце серед вітчизняних банків із приватним капіталом та 9 місце загалом.

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