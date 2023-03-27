НБУ отримав перший купон за емісійними ОВДП — Finance.ua

НБУ отримав перший купон за емісійними ОВДП Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

НБУ отримав перший купон за емісійними ОВДП

Національний банк України у березні отримав перший купонний платіж за військовими облігаціями, які придбав у Міністерства фінансів для покриття бюджетного дефіциту емісійною гривнею.

Про це НБУ повідомив у коментарі «Економічній правді».

«У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки», — зазначили там.

У березні 2022 року НБУ придбав у Мінфіну ОВДП на загальну суму 20 млрд грн. Це був перший транш емісійної гривні до бюджету України.

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Загалом протягом 2022 року Нацбанк «надрукував» для потреб уряду 400 млрд грн.

Отримані проценти від уряду стають частиною доходу НБУ. Прибуток регулятора (сукупні доходи за вирахуванням витрат), відповідно до чинного законодавства, перераховується до бюджету України лише за підсумками року. Тобто отримані у 2023 році проценти за емісійними ОВДП можуть частково повернутися до бюджету лише у 2024 році.

Нагадаємо, що минулого року депутати внесли зміни до закону про НБУ, дозволивши йому напряму купувати урядові облігації. Таким чином регулятор може напряму кредитувати бюджет, фактично «друкуючи гривні» для потреб уряду.

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Це рішення зумовила складна ситуація у державних фінансах: через широкомасштабне вторгнення росії видатки держави суттєво виросли, в той час як доходи від податків, навпаки, скоротилися.

Дефіцит, який виникав у бюджеті, необхідно було оперативно фінансувати, аби держава могла продовжувати виконувати свої зобов’язання. При цьому, міжнародну допомогу від партнерів Україні заборонено використовувати на фінансування армії.

Уряд та Нацбанк домовилися більше не вдаватися до «друку» грошей у 2023 році, оскільки це несе значні ризики для стабільності гривні. Також зобов’язання припинити емісійне фінансування бюджету міститься у меморандумі між Україною та МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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