НБУ оскаржив стягнення близько 129 мільйонів на користь Радикал Банку — Finance.ua

НБУ оскаржив стягнення близько 129 мільйонів на користь Радикал Банку
Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та визнав безпідставним стягнення з НБУ 128,9 млн грн на користь акціонера Радикал Банку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначаʼться, що постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.
«Національний банк завжди був впевнений у своїй правовій позиції у цьому питанні, а неупереджений розгляд справи Верховним судом та його рішення є додатковим підтвердженням законності дій регулятора», — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
У 2018 році акціонер ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» звернувся з позовом до Національного банку України про відшкодування майнової шкоди.
У січні 2020 року Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити позовні вимоги акціонера банку і стягнути з Національного банку на користь ТОВ «Промислова інноваційна компанія» майнову шкоду в розмірі 128 942 532 грн.
У вересні того ж року Північний апеляційний господарський суду залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва від 21 січня 2020 року.
У липні 2015 року НБУ ухвалив рішення про зарахування Радикал Банку до категорії неплатоспроможних за одноразове грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що становило загрозу для інтересів вкладників чи інших кредиторів банку.
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