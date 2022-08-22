НБУ оскаржив стягнення близько 129 мільйонів на користь Радикал Банку — Finance.ua

НБУ оскаржив стягнення близько 129 мільйонів на користь Радикал Банку Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та визнав безпідставним стягнення з НБУ 128,9 млн грн на користь акціонера Радикал Банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ

Зазначаʼться, що постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

«Національний банк завжди був впевнений у своїй правовій позиції у цьому питанні, а неупереджений розгляд справи Верховним судом та його рішення є додатковим підтвердженням законності дій регулятора», — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У 2018 році акціонер ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» звернувся з позовом до Національного банку України про відшкодування майнової шкоди.

У січні 2020 року Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити позовні вимоги акціонера банку і стягнути з Національного банку на користь ТОВ «Промислова інноваційна компанія» майнову шкоду в розмірі 128 942 532 грн.

У вересні того ж року Північний апеляційний господарський суду залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва від 21 січня 2020 року.

У липні 2015 року НБУ ухвалив рішення про зарахування Радикал Банку до категорії неплатоспроможних за одноразове грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що становило загрозу для інтересів вкладників чи інших кредиторів банку.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.