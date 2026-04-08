НБУ оштрафував Креді Агріколь Банк та 5 компаній у березні Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

НБУ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ

Зокрема, НБУ оштрафував Креді Агріколь Банк на 300 тис. гривень.

ТОВ «ФК «Альянс капітал груп» було оштрафовано на 1 млн гривень, ТОВ «ФК «Герц — на 612 тис. гривень,

ТОВ «ФК «Тайгер інвест» — на 400 тис. гривень,

ПрАТ «УФГ» — на 85 тис. гривень

ПрАТ «УФГ» — на 1,7 тис. гривень.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ — до 761, а кількість банків, що мають ліцензію, у лютому — 60.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.