НБУ оновив вимоги до фінансового ринку: зміни з липня — Finance.ua

НБУ оновив вимоги до фінансового ринку: зміни з липня Сьогодні 13:32 — Кредит&Депозит

НБУ оновив вимоги до фінансового ринку: зміни з липня

З 1 січня 2024 року набрали чинності деякі зміни для фінансових компаній, що вимагають від них суттєвих дій.

Детально про те, на що варто звернути увагу гравцям фінансового ринку, розповів директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного Банку України Сергій Савчук під час конференції FinYear , що відбулася 16 лютого у Києві.

За його словами, установи мають провести все у відповідність до цих вимог до 1 липня 2024 року.

Отже, серед нових ключових вимог від НБУ:

Підвищення вимог до мінімального розміру власного капіталу. Запровадження нормативу левериджу. Нові авторизаційні умови. Вимоги до системи управління фінансових компаній. Нова звітність.

Фінансова компанія — фінансова установа, яка має ліцензію на діяльність фінансової компанії та на підставі ліцензії має право надавати один або декілька видів фінансових послуг.

Види фінансових послуг, що можуть бути включені у ліцензію:

надання коштів та банківських металів у кредит;

надання гарантій;

факторинг;

фінансовий лізинг;

торгівля валютними цінностями;

фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів.

Що треба враховувати фінкомпаніям у 2024 році

1. Досить суттєве підвищення вимог щодо власного капіталу

Те, як зростуть вимоги до мінімального розміру власного капіталу, залежить від виду діяльності фінансової компанії.

«У підсумку для компаній, які надають гарантії, мінімальний розмір власного капіталу зростає з 10 до 20 млн грн.

Досить суттєві зміни відбудуться і в сегменті обміну валют — замість сьогоднішніх 3 млн грн стане 15 млн грн. Насправді дуже багато учасників ринку вже відповідають цим вимогам, тому що наразі діє формула, яка передбачає агрегацію, залежно від кількості пунктів обміну валют", — розповідає Савчук.

Що стосується інших фінансових компаній, то все залежить від кількості послуг, які вони надають. Якщо за старим законодавством мінімальний розмір власного капіталу стартував від 3 млн грн, то з 1 липня цього року за умови, що фінкомпанія надає одну фінансову послугу, розмір стартуватиме від 10 млн грн.

2. Норматив левериджу

Мета запровадження цього нормативу — збалансувати використання власних та залучених коштів.

«Я думаю, не секрет, що для багатьох фінансових компаній стабільною є ситуація, коли компанія має мінімальний власний капітал 3 млн грн, а все інше — це поворотна і безповоротна фінансова допомога. Компанія може мати мережу по всій Україні, бути присутня у кожному обласному центрі, але її основні гроші - це поворотна і безповоротна фінансова допомога. Така історія з погляду репрезентативності та публічності - це не дуже правильно, тому ми проаналізували міжнародний досвід, і відповіддю на це став норматив левериджу, який із липня має становити не менше 3%», — зазначив представник НБУ.

Обов’язки фінансової компанії:

щоденно розраховувати розмір власного капіталу та норматив левериджу, а також щоденно виконувати вимоги щодо достатності власного капіталу та значення нормативу левериджу;

зберігати в обліковій системі інформацію про розраховані значення власного капіталу та нормативу левериджу не менше трьох років;

повідомляти НБУ про порушення пруденційних вимог.

3. Нове положення про авторизацію: базові вимоги

З 1 січня 2024 року впроваджено оновлені авторизаційні вимоги до надавачів фінансових послуг.

Що змінилося? Фінансова компанія має протягом усього строку дії ліцензії зокрема відповідати таким вимогам:

мати комп’ютерну техніку, облікову систему та програмне забезпечення, які дають змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій із надання фінансових послуг в електронному вигляді, а також виконання вимог щодо подання до національного банку інформації та звітності;

які дають змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій із надання фінансових послуг в електронному вигляді, а також виконання вимог щодо подання до національного банку інформації та звітності; вести облік укладених договорів з надання фінансових послуг з додатками та додатковими угодами, які зобов’язана зберігати не менше ніж 5 років після закінчення строку дії договору та/або до повного виконання зобов’язань за таким договором;

з додатками та додатковими угодами, які зобов’язана зберігати не менше ніж 5 років після закінчення строку дії договору та/або до повного виконання зобов’язань за таким договором; забезпечити зберігання грошових коштів, банківських металів і документів, включаючи договори про надання фінансових послуг та мати необхідні засоби безпеки (сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну та пожежну сигналізацію та/або відповідну охорону), обладнані робочі місця касирів відповідно до законодавства.

Вимоги до системи внутрішнього контролю до фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютними цінностями

Система внутрішнього контролю фінансової компанії має бути побудована з урахуванням принципу «три лінії захисту» та включати такі компоненти:

контрольне середовище в фінансовій компанії; оцінку операційних та комплаєнс-ризиків; контрольну діяльність (зокрема включатиме вимоги до системи звітування пунктів обміну валюти перед фінансовою компанією про інциденти); контроль за інформаційними потоками та комунікаціями; моніторинг ефективності система внутрішнього контролю.

Також, за словами Савчука, додатково до кінця 2024 року планується затвердити комплексне положення про систему управління для фінансових компаній, що включатиме вимоги щодо побудови системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю і системи корпоративного управління.

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