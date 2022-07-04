НБУ оновив вимоги до діяльності страхових посередників: що змінилося — Finance.ua

НБУ оновив вимоги до діяльності страхових посередників: що змінилося Вчора 17:32 — Страхування

Національний банк запровадив оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників, аби наблизити вітчизняний ринок страхування до кращих європейських стандартів.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Що змінив регулятор:

визначив перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні, унормувавши види послуг (робіт) страхових та перестрахових брокерів;

установив вимоги до професійної придатності керівників брокерів-резидентів та лібералізував підходи щодо навчання та підвищення кваліфікації таких осіб. Зокрема, проходження навчання за встановленою програмою відтепер не обмежується вузьким колом суб’єктів освітніх послуг;



визначив порядок реєстрації брокерів-резидентів та припинення здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) та уніфікував процедури й форми подання документів для таких осіб;



визначив, що правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ не розповсюджуються на страхових та перестрахових брокерів;



визначив порядок та вимоги здійснення посередницької діяльності з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами.



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Водночас вимоги щодо здійснення посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом залишилися незмінними.

Оновлені вимоги щодо діяльності страхових посередників передбачені постановою Правління Національного банку від 30 червня 2022 року № 135 «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Постанова набирає чинності з 5 липня 2022 року.

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