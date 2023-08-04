НБУ оновив макроекономічний прогноз з розрахунком на суттєве зниження безпекових ризиків у 2024 році — Finance.ua

НБУ оновив макроекономічний прогноз з розрахунком на суттєве зниження безпекових ризиків у 2024 році Сьогодні 21:00 — Валюта

Інфляція в Україні й надалі сповільнюватиметься, а відновлення економіки пришвидшиться, оскільки із середини 2024 року можна очікувати суттєве зниження безпекових ризиків.

Такий аналіз і прогноз макроекономічної ситуації опубліковано в щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року.

«У 2023 році інфляція знизиться до 10,6%, а реальний ВВП зросте на 2,9%. У наступні роки інфляція надалі сповільнюватиметься, а відновлення економіки пришвидшиться. Цей сценарій ґрунтується на припущенні про суттєве зниження безпекових ризиків із середини 2024 року», — зазначають в Нацбанку.

Як уточнює регулятор, у цих розрахунках враховано наслідки теракту РФ на Каховській ГЕС і припинення роботи «зернового коридору».

Інфляція знижуватиметься впродовж 2023−2025 років.

Споживча інфляція у 2023 році сповільниться до 10,6%, а базова — нижче 9%. Цьому значною мірою посприяють заходи НБУ із забезпечення стійкості валютного ринку, а також фіксація основних тарифів на житлово-комунальні послуги. Вагомий вплив матиме й загальне зниження світових цін.

Натомість стрімкішому сповільненню інфляції завадять наслідки підриву Каховської ГЕС, що, зокрема, негативно позначиться на врожаях окремих овочів і фруктів. Крім того, на споживчі ціни вплине й повернення довоєнного рівня оподаткування пального.

Інфляція продовжить сповільнюватися в наступні роки. Після зниження безпекових ризиків очікується налагодження ефективніших логістичних маршрутів та відновлення виробничих потужностей. Це сприятиме зменшенню витрат бізнесу та зростанню пропозиції товарів, зокрема продовольства. У результаті споживча інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а базова — до 7%.

Збереження порівняно жорстких монетарних умов наблизить інфляцію до верхньої межі цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в. п. у 2025 році, водночас базова інфляція знизиться до близько 3%. У післявоєнний період основний внесок у загальну інфляцію матиме коригування адміністративних цін та тарифів, яке, однак, буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки населення.

Відновлення економіки триватиме, незважаючи на виклики війни.

НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році до 2,9% (з 2,0% у квітневому Інфляційному звіті). Це пояснюється стійкістю населення та бізнесу до викликів війни, стрімкішим відновленням внутрішнього попиту та переглядом у бік підвищення оцінки врожаїв.

Зростання економіки пришвидшиться після зниження безпекових ризиків — до 3,5% у 2024 році та 6,8% у 2025 році. Цьому сприятимуть відновлення експортної логістики в Чорному морі, поліпшення ділових та споживчих настроїв, а також стимулююча фіскальна політика. Водночас оцінка зростання у 2024 році була погіршена порівняно з попереднім прогнозом через триваліший період високих безпекових ризиків.

Економіка і надалі перебуватиме нижче свого потенційного рівня. Серед причин цього — доволі повільні процеси пожвавлення ринку праці, відновлення виробничих потужностей та повернення експортерів на втрачені ринки збуту.

Економічна Правда За матеріалами:

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