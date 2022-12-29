НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року — Finance.ua

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року
Валютний ринок України усе ще не здатен самостійно збалансуватися. Попит на валюту з боку бізнесу та населення залишається високим.
Про це свідчить «Звіт про фінансову стабільність» Національного банку України.
«Тож НБУ надалі компенсуватиме дефіцит валюти на ньому та зберігатиме політику фіксованого обмінного курсу», — йдеться в огляді.
Водночас завдяки безпрецедентній допомозі від партнерів міжнародні резерви станом на кінець листопада вже перевищили довоєнний рівень та досягли 28 млрд доларів. Цей рівень покриває три з половиною місяці майбутнього імпорту. Подальше надходження міжнародної допомоги дасть змогу підтримувати резерви на достатньому рівні, зазначається у звіті.
У НБУ нагадали, що значні розриви платіжного балансу та неритмічне надходження міжнародної допомоги в першій половині року зумовили потребу в коригуванні валютного курсу. Офіційний обмінний курс гривні до долара було знижено на 25% наприкінці липня до 36,6 гривні за долар.
«Це рішення разом із коригуванням валютних обмежень, поступовим зростанням ринкових ставок у відповідь на червневе підвищення облікової ставки, запуском „зернового коридору“ послабили тиск на валютному ринку. Відтак обсяги інтервенцій НБУ скоротилися», — додали в НБУ.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸
Поділитися новиною