НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року — Finance.ua
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НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року

Валюта
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НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року
НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року
Валютний ринок України усе ще не здатен самостійно збалансуватися. Попит на валюту з боку бізнесу та населення залишається високим.
Про це свідчить «Звіт про фінансову стабільність» Національного банку України.
«Тож НБУ надалі компенсуватиме дефіцит валюти на ньому та зберігатиме політику фіксованого обмінного курсу», — йдеться в огляді.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Водночас завдяки безпрецедентній допомозі від партнерів міжнародні резерви станом на кінець листопада вже перевищили довоєнний рівень та досягли 28 млрд доларів. Цей рівень покриває три з половиною місяці майбутнього імпорту. Подальше надходження міжнародної допомоги дасть змогу підтримувати резерви на достатньому рівні, зазначається у звіті.
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У НБУ нагадали, що значні розриви платіжного балансу та неритмічне надходження міжнародної допомоги в першій половині року зумовили потребу в коригуванні валютного курсу. Офіційний обмінний курс гривні до долара було знижено на 25% наприкінці липня до 36,6 гривні за долар.
«Це рішення разом із коригуванням валютних обмежень, поступовим зростанням ринкових ставок у відповідь на червневе підвищення облікової ставки, запуском „зернового коридору“ послабили тиск на валютному ринку. Відтак обсяги інтервенцій НБУ скоротилися», — додали в НБУ.
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Графік: НБУ
Графік: НБУ

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
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