Попит продовжує домінувати: Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Попит продовжує домінувати: Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку Сьогодні 21:03 — Валюта

Попит продовжує домінувати: Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку

На міжбанківському валютному ринку продовжує домінувати попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків. Це обумовлює потребу у проведенні Національним банком валютних інтервенцій для збалансування ринку.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

За його словами, минулого тижня обсяг чистого продажу іноземної валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку становив 441 млн доларів США, а з початку року — понад 23 млрд доларів США.

Чому попит на валюту збільшується?

Збільшенню попиту на іноземну валюту «сприяє» розширення дефіциту зовнішньої торгівлі.

Так, незважаючи на профіцит поточний рахунок платіжного балансу, який за десять місяців 2022 року становив майже 8 млрд доларів США, дефіцит зовнішньої торгівлі як товарами, так і послугами у жовтні продовжував зростати, перевищивши за січень-жовтень 2022 рік 10 млрд доларів США за торгівлею товарами та 7 млрд доларів США — за торгівлею послугами.

Читайте також Банкіри пояснили зростання попиту на валюту в Україні наприкінці року

Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд доларів США за 10 міс. 2022 року) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд доларів США за 10 міс. 2022 року).

Фінансова допомога

«Важливим фактором підтримки збалансованості валютного ринку є надходження міжнародної фінансової допомоги», — каже Данилишин.

Так, у грудні до Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд дол. США від Сполучених Штатів Америки. Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Читайте також Про ризики девальвації та перехід до плаваючого курсу - коментар голови Райффайзен Банку

Україна також отримала від Канади 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США). Загальна сума кредиту, який надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду, становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США).

Минулого тижня було підписано Угоду про надання Україні четвертого додаткового фінансування у рамках реалізації проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Кредитні кошти на суму 500 млн доларів США будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії: термін погашення кредиту — 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка — 0,25 % річних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.