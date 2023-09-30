НБУ обіцяє українцям запровадити миттєві платежі вже на початку 2025 року — Finance.ua
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НБУ обіцяє українцям запровадити миттєві платежі вже на початку 2025 року

Фінтех і Картки
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НБУ обіцяє українцям запровадити миттєві платежі вже на початку 2025 року
НБУ обіцяє українцям запровадити миттєві платежі вже на початку 2025 року, Фото: srclogic.com
Нацбанк працює над побудовою миттєвих платежів в Україні. Відповідно до стратегічних документів НБУ вже на початку 2025 року українські громадяни отримають таку можливість.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що запровадження миттєвих платежів надасть можливість користувачам проводити платіжні операції між рахунками протягом кількох секунд — за цей час кошти будуть зараховані на рахунок отримувача.
«Ми вважаємо, що вдале запровадження миттєвих платежів в Україні дасть змогу створити нові можливості як для українських користувачів, так і для надавачів платіжних послуг. Для цього ми плануємо поєднати найкращий досвід інших країн та практичну експертизу наших учасників ринку», — наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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Регулятор представив до обговорення складові успішного запровадження миттєвих платежів в Україні. Зокрема, вже ухвалене рішення про створення миттєвих платежів на основі нового покоління системи електронних платежів НБУ (СЕП), яка з квітня цього року працює на базі міжнародного стандарту ISO 20 022 та в цілодобовому режимі.
«Ураховуючи майбутню інтеграцію українського фінансового ринку з європейським, миттєві платежі в Україні створюватимуться відповідно до принципів роботи миттєвих платежів у Європейському Союзі», — повідомив регулятор.
Крім того, НБУ повідомив, що з жовтня 2023 року функціонал миттєвих платежів буде доступний на стенді СЕП для тестування учасникам СЕП.
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