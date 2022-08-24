НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду — Finance.ua
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НБУ «надрукував» ще 30 мільярдів для уряду

Казна та Політика
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Національний банк провів емісію ще 30 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Так, на понеділок портфель ОВДП Нацбанку становив 564,57 млрд грн проти 559,57 млрд грн у п’ятницю, 19 серпня. У вівторок, 23 серпня, портфель зріс до 589,57 млрд грн.
Це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у понеділок у сумі 5 млрд грн, а у вівторок — ще на 25 млрд грн. За останній тиждень регулятор «надрукував» 30 млрд грн.
Як у серпні, так і в липні регулятор проводив емісію гривні в значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ «надрукував» понад 100 млрд грн, а у квітні-травні — по 50 млрд грн.
Українська економіка не здатна профінансувати війну самостійно: падіння ВВП на третину 2022 року згідно з прогнозом НБУ неминуче спричиняє значне падіння податкових надходжень до бюджету. У цих умовах уряд має два реалістичні шляхи наповнення бюджету: іноземну допомогу або друк коштів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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