НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу, — EBA — Finance.ua

НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу, — EBA Сьогодні 09:47 — Валюта

НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу, — EBA

У рамках розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціям.

Про це йдеться у повідомленні Європейської бізнес асоціації.

Відповідно до нього, зараз Національний банк розуміє, що валютні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію, а макроекономічна ситуація в країні стабілізується. Через це регулятор активно працює над розробкою Стратегії валютної лібералізації.

Зазначається, що стратегія будуватиметься у вигляді поетапного плану, який буде реалізовуватись в міру формування необхідних передумов, без прив’язки до певних часових рамок.

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Також вона буде обговорюватись з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зокрема, під час місії МВФ наприкінці травня.

«Якщо говорити про плани та прогнози, то очікується, зокрема, зниження облікової ставки в IV кварталі цього року до рівня 21%. Також в першочергових планах зняття обмежень на використання корпоративних платіжних карток, надання банківських гарантів на участь компаній у тендерах для відбудови України тощо. Наступними кроками в стратегії обговорюються можливості послабити обмеження на здійснення транскордонних переказів, виплати відсотків по єврооблігаціям тощо», — повідомили в ЄБА.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, раніше НБУ пом’якшив обмеження на готівковому валютному ринку та проекті е-резидентства.

так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року;

крім того, НБУ надає можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи).

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