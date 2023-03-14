НБУ: Грошова маса в Україні в лютому зросла на 25 мільярдів — Finance.ua

НБУ: Грошова маса в Україні в лютому зросла на 25 мільярдів
У лютому грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зросла на 2,1% до 847,002 млрд гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
З початку поточного року грошова база зросла на 6,9% із 792,537 млрд гривень.
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Грошова маса у лютому зросла на 1% і склала 2 523,943 млрд гривень, а з початку року зросла на 0,9% з 2 501,621 млрд гривень.
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у лютому скоротився на 2,4% до 627,985 млрд гривень, а з початку року скоротився на 5,7% з 666,073 млрд гривень.
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