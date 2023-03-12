У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею — Finance.ua

У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

У чому різниця між цифровою та безготівковою гривнею

У вересні 2021 року Національний банк відкрив проєкт «Е-гривня». Він має на меті впровадити в Україні цифрову форму гривні. Ключовим її призначенням буде ефективне виконання всіх функцій грошей, доповнюючи готівкову та безготівкові форми.

Про це пише 24 канал.

Передбачається, що цифрова гривня допоможе подальшій цифровізації економіки України та сприятиме еволюції платіжної інфраструктури.

Цифрові гроші виконуватимуть ті самі функції, що й звичайні гривні, а завдяки блокчейну транзакції стануть прозорими, що допоможе боротися з корупцією та незаконним відмиванням коштів. Тобто однією із цілей впровадження цифрової гривні є економічна безпека держава.

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Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, розповів, що ключовим у введенні цифрової гривні є те, що вона може збільшити рівень інклюзії фінансових послуг.

«По-перше, така гривня буде доступною тим верствам населення, які живуть у віддалених регіонах, де не має відділень банків. Це дозволить отримувати різноманітні фінансові послуги. По-друге, цифрова гривня може зменшити кількість фізичної гривні, що дозволить зекономити кошти на емісії, переведенні, створення нових банкнот тощо. По-третє, транзакції цифрової гривні можуть стати більш ефективними, швидкими й дешевшими, ніж традиційні банківські», — каже Матій.

Крім того, за його словами, Нацбанк може одночасно поповнювати рахунки всім своїм клієнтам, тобто усім, хто має гаманці з цифровою гривнею. А згодом ці гривні будуть доступними для розрахунків. Схожа ситуація була із ковідною тисячею. Однак із цифровими валютами це можна зробити набагато простіше і швидше.

Так само Нацбанк може здійснювати й політику негативних відсоткових ставок. Якщо у вас кошти лежать на рахунку, то відповідно їхня сума зменшується. А у випадку від’ємної відсоткової ставки, споживчі настрої більше б стимулювалися.

Таким чином цифрові валюти центральних банків відкривають можливості здійснення монетарної політики, що є одним із ключових завдань національних банків.

Різниця між цифровою гривнею та безготівковою гривнею

За словами Матія, безготівкова гривня так чи інакше доступна нам тільки через готівкові операції, або через взаємодію банківських систем. Це, відповідно, несе певні як переваги, так і недоліки.

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«Цифрова ж гривня — це абсолютно новий платіжний засіб, який жодним чином не пов’язаний із традиційною банківською системою. До прикладу, емісія та контроль такої гривні здійснюється повністю через центральний банк та розповсюджується завдяки віртуальному банку. Тобто це принципово зовсім інший підхід», — каже він.

Однак важливо розуміти, що цифрові валюти не замінять усі традиційні способи. Ці дві системи можуть цілком нормально доповнювати одне одну. А країна від цього може мати тільки переваги.

Попри усі переваги проблемою у впровадженні може стати те, що це зовсім новий інструмент. Тобто потрібно буде тривалий час для того, щоб освоїти все.

Також, запровадження такої гривні потребує змін у законодавчій базі України. На додаток, вся цифрова структура може бути вразливою до кібератак. Можуть бути ще й певні нюанси із приватністю тому, що незрозуміло, хто буде цю персональну інформацію клієнтів збирати та переробляти.

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