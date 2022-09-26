Названо топ-20 найкращих авіакомпаній світу у 2022 році — Finance.ua

Названо топ-20 найкращих авіакомпаній світу у 2022 році Вчора 18:54 — Фондовий ринок

Названо топ-20 найкращих авіакомпаній світу у 2022 році

Qatar Airways рекордний сьомий раз була визнана найкращою авіакомпанією світу на World Airline Awards 2022, здобувши престижний титул «Авіакомпанія року 2022».

Широко відома як Оскар авіаційної індустрії, премія World Airline Awards була заснована в 1999 році. Вона вважається повністю незалежною та неупередженою, оскільки всі витрати на опитування клієнтів та нагородження переможців оплачуються організаторами — Skytrax.

«Бути названим „Кращою авіакомпанією світу“ завжди було метою, але виграти її всьоме і отримати три додаткові нагороди — це свідчення важкої роботи наших співробітників. Їхня самовідданість забезпечує пасажирам найкращі враження від польотів з Qatar Airways. Здобути ці нагороди того ж року, коли ми відзначаємо наше 25-річчя, ще приємніше, і я хочу висловити щиру подяку всім нашим пасажирам, які проголосували за нас. Ваша підтримка щодня підштовхує нас до великих здобутків, ми цінуємо вашу лояльність і прагнемо створити спогади на все життя, коли ви літаєте з Qatar Airways», — сказав виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.

Лідери рейтингу

Singapore Airlines посіли друге місце у світі, третє — у Emirates, четверте — у ANA All Nippon Airways. На п’ятому місці Qantas Airways. Загалом же у списку було понад 350 авіакомпаній.

Серед переможців премії з максимальним числом нагород — Qatar Airways та Singapore Airlines із 9 статуетками. У Північній Америці успіху досягла Delta Air Lines, здобувши шість нагород. У Європі домінує Turkish Airlines, яка отримала чотири нагороди, зокрема звання кращої авіакомпанії Європи.

Індійська Vistara стала ще одним переможцем, отримавши дві нагороди: «Найкраща авіакомпанія в Індії та Південній Азії» та «Найкращий персонал серед авіакомпаній в Індії та Південній Азії».

airBaltic вперше відсвяткувала успіх на World Airline Awards 2022, отримавши нагороди: «Найкраща авіакомпанія у Східній Європі», «Найдосконаліша авіакомпанія в Європі» та «Найкращий персонал авіакомпанії у Східній Європі».

20 найкращих авіакомпаній світу в 2022 році:

Qatar Airways;

Air New Zealand;

Singapore Airlines;

Emirates;

ANA All Nippon Airways;

Qantas Airways;

Japan Airlines;

Turkish Airlines;

Air France;

Korean Air;

Swiss Int’l Air Lines;

British Airways;

Etihad Airways;

China Southern;

Hainan Airlines;

Lufthansa;

Cathay Pacific;

KLM;

EVA Air;

Virgin Atlantic.

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