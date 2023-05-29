Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу — Finance.ua
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Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу

Фондовий ринок
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Перед тим, як інвестувати, потрібно спочатку зрозуміти цілі та своє ставлення до ризиків і вже потім робити портфель. ETF — це борщ з цінних паперів, а інвестиційний портфель — це стіл, який інвестор накриває для самого себе.
Про це під час Invest Talk Summit розповів Сергій Мікулов — партнер iPlan.ua, автор блогу «Балади Економного Лицаря» та колонки НВ: Бізнес.
Десятка найкращих ETF за притоком коштів, відповідно до даних etf.com, має такий вигляд:
Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу
Друга десятка, яка теж варта уваги:
Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу
«Це топ за популярністю на ринку ETF, але ви маєте розуміти, що там не тільки роздрібні інвестори, там великі інститути, які працюють. Вони також мають пенсійні фонди, декотрі з них проводять спекулятивні операції, тому орієнтуватися тільки на приток коштів — це все одно, що купувати топ-10 товарів супермаркету, якими можуть бути цигарки, горілка, жувальна гумка, шоколадний батончик — збалансоване харчування з такого набору не зробиш», — звернув увагу Мікулов.
За його словами, у портфель інвестора варто покласти активи, які мають взаємну або нульову, або негативну кореляцію.
«На сьогодні це комбінація акцій, довгострокових облігацій та золота», — звернув увагу експерт.
Щоб зрозуміти чого й скільки додавати до портфеля, потрібно, розуміючи свої цілі та ставлення до ризиків, скористатися додатковими фільтрами.
Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу
Отже, топ-10 корисних ETF, на які варто звернути увагу, процентне співвідношення потрібно розставляти відповідно до ризик-профілю інвестора:
Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу
  • VTI, VEA, VWO — компонента акцій;
  • BND, BNDX — компонента облігацій у звичайні часи. У такий буремний період, як зараз, найкраща заміна — TLT;
  • GLDM - золото, яке стабілізує портфель. Його можна додавати до 5%.
Якщо хочете дізнатися більше про ETF і можливості, які вони відкривають перед інвесторами, придбайте запис Invest Talk Summit. Подробиці - за посиланням.
Довідка Finance.ua: * ETF — це Exchange Traded Fund або «фонд, що торгується на біржі».
* у межах ETF адміністратор збирає акції різних компаній за якоюсь ознакою (наприклад, компанії, які займаються телекомом) та на їх основі робить фонд.
* будь-яка людина може придбати акції цього фонду, ставши за фактом власником усіх акцій, які інвестував фонд.
За матеріалами:
Finance.ua
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