Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу — Finance.ua

Названо топ-10 ETF, на які варто звернути увагу Сьогодні 21:00 — Фондовий ринок

Перед тим, як інвестувати, потрібно спочатку зрозуміти цілі та своє ставлення до ризиків і вже потім робити портфель. ETF — це борщ з цінних паперів, а інвестиційний портфель — це стіл, який інвестор накриває для самого себе.

Про це під час Invest Talk Summit розповів Сергій Мікулов — партнер iPlan.ua, автор блогу «Балади Економного Лицаря» та колонки НВ: Бізнес.

Десятка найкращих ETF за притоком коштів, відповідно до даних etf.com, має такий вигляд:

Друга десятка, яка теж варта уваги:

«Це топ за популярністю на ринку ETF, але ви маєте розуміти, що там не тільки роздрібні інвестори, там великі інститути, які працюють. Вони також мають пенсійні фонди, декотрі з них проводять спекулятивні операції, тому орієнтуватися тільки на приток коштів — це все одно, що купувати топ-10 товарів супермаркету, якими можуть бути цигарки, горілка, жувальна гумка, шоколадний батончик — збалансоване харчування з такого набору не зробиш», — звернув увагу Мікулов.

За його словами, у портфель інвестора варто покласти активи, які мають взаємну або нульову, або негативну кореляцію.

«На сьогодні це комбінація акцій, довгострокових облігацій та золота», — звернув увагу експерт.

Щоб зрозуміти чого й скільки додавати до портфеля, потрібно, розуміючи свої цілі та ставлення до ризиків, скористатися додатковими фільтрами.

Отже, топ-10 корисних ETF, на які варто звернути увагу, процентне співвідношення потрібно розставляти відповідно до ризик-профілю інвестора:

VTI, VEA, VWO — компонента акцій;

BND, BNDX — компонента облігацій у звичайні часи. У такий буремний період, як зараз, найкраща заміна — TLT;

GLDM - золото, яке стабілізує портфель. Його можна додавати до 5%.

Якщо хочете дізнатися більше про ETF і можливості, які вони відкривають перед інвесторами, придбайте запис Invest Talk Summit. Подробиці - за посиланням

Довідка Finance.ua: * ETF — це Exchange Traded Fund або «фонд, що торгується на біржі».

* у межах ETF адміністратор збирає акції різних компаній за якоюсь ознакою (наприклад, компанії, які займаються телекомом) та на їх основі робить фонд.

* будь-яка людина може придбати акції цього фонду, ставши за фактом власником усіх акцій, які інвестував фонд.

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